В Колышлейском районе будет работать модульная амбулатория

В селе Березовка Колышлейского района приступили к возведению модульной врачебной амбулатории.

«В настоящее время на участке установлено основание здания. Далее поставщик приступит к монтажу кровли и внутренних перегородок, - рассказал главврач районной больницы Владимир Китов.

Общая площадь амбулатории - 340 кв. м. Она рассчитана на обслуживание более чем более 2 900 пациентов как из Березовки, так и из ближайших сел, поселков и деревень.

Работы должны закончиться в июне 2026 года. Потом начнутся закупка оборудования и лицензирование.

Также в Колышлейском районе на 2026 год запланировано открыть фельдшерский пункт в поселке Родниковском, сообщили в областном минздраве.

