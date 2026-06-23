В Иссинском районе смонтировали фельдшерско-акушерский пункт

В селе Каменный Брод Иссинского района смонтировали модульный фельдшерско-акушерский пункт. Получить помощь здесь смогут 348 местных жителей (по большей части пожилые люди).

Медучреждение соответствует современным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Оборудование и мебель уже есть, сообщили в областном минздраве.

Далее предстоит подключить объект к инженерным сетям, провести внутреннюю отделку и благоустроить территорию.

«Для жителей получение первичной медико-санитарной помощи станет намного доступнее, ведь теперь все необходимое будет находиться прямо в новом ФАПе», - отметила главный врач Иссинской участковой больницы Юлия Тивикова.

По данным областного минздрава, в регионе должны появиться 11 модульных сооружений, из них 9 - это фельдшерско-акушерские пункты.

Один начали строить в селе Надеждино (Пензенский район) в конце мая. Второй смонтировали в первых числах июня в Казачьей Пелетьме (Лунинский), принимать пациентов там планируют через 2 месяца.