В селе Марат Башмаковского района началась установка ФАПа

Общество

В селе Марат Башмаковского района началась установка ФАПа
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В селе Марат Башмаковского района начался монтаж модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Он будет обслуживать более 300 местных жителей.

В селе Марат Башмаковского района началась установка ФАПа

К площадке уже подведены все инженерные коммуникации, поставщик приступил к установке самой конструкции, уточнили в региональном минздраве.

В селе Марат Башмаковского района началась установка ФАПа

Главврач Башмаковской районной больницы Ольга Хрянина напомнила, что раньше пациентов принимали в старом здании, которое «прослужило селу не один десяток лет и давно требовало замены».

Теперь будут созданы комфортные условия не только для односельчан, но и для медицинского работника.

«В ближайшее время новый фельдшерско-акушерский пункт появится и в селе Шереметьево Башмаковского района», - пояснили в минздраве.

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