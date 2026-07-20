В двух районах области построили модульные амбулатории

Общество

В двух районах области построили модульные амбулатории
Печать
Max

В Бессоновском и Колышлейском районах закончили возводить модульные врачебные амбулатории. Об этом сообщили в региональном минздраве в понедельник, 20 июля.

На данный момент на объектах подведены коммуникации, рабочие благоустраивают прилегающие территории, в помещениях собирают мебель.

В ближайшее время в медучреждения поставят новое оборудование. Кроме того, потребуется пройти процедуру лицензирования.

В Бессоновском районе квалифицированную медпомощь в шаговой доступности от дома смогут получить около 5 000 человек.

В Колышлейском амбулаторию начали строить в мае этого года в Березовке. Она рассчитана на обслуживание более чем 2 900 пациентов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
амбулатория бессоновка колышлей
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!