В двух районах области построили модульные амбулатории

В Бессоновском и Колышлейском районах закончили возводить модульные врачебные амбулатории. Об этом сообщили в региональном минздраве в понедельник, 20 июля.

На данный момент на объектах подведены коммуникации, рабочие благоустраивают прилегающие территории, в помещениях собирают мебель.

В ближайшее время в медучреждения поставят новое оборудование. Кроме того, потребуется пройти процедуру лицензирования.

В Бессоновском районе квалифицированную медпомощь в шаговой доступности от дома смогут получить около 5 000 человек.

В Колышлейском амбулаторию начали строить в мае этого года в Березовке. Она рассчитана на обслуживание более чем 2 900 пациентов.