8 июля часть Кузнецкого района оставят без газа

В среду, 8 июля, в части Кузнецкого района Пензенской области отключат газ с 9:00 до 17:00.

Ресурса не будет из-за плановых ремонтных работ, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Приостановят газоснабжение абонентов следующих населенных пунктов:

- с. Анненково,

- ст. Елюзань,

- с. Махалино,

- д. Морозовка,

- с. Нижнедубенск,

- с. Нижнее Аблязово,

- с. Радищево,

- с. Старый Кряжим,

- с. Сюзюм,

- ст. Сюзюм,

- с. Татарская Пенделка,

- с. Тютнярь.

Ранее объявлялось, что в Кузнецке будут отключать газ 24 июня, в Каменском районе - 24 июня, 7 июля и 8 июля, в Мокшанском районе - 24 июня, в части Бессоновского, Городищенского и Пензенского районов - 25 июня, в части Неверкинского района - 30 июня, в Вадинском, Наровчатском и Спасском районах - 1 июля, затем в Вадинском и Спасском - 8 июля.