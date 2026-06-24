В Вадинском и Спасском районах снова запланировали отключение газа

Общество

В Вадинском и Спасском районах снова запланировали отключение газа
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В среду, 8 июля, в Вадинском и Спасском районах Пензенской области снова отключат газ из-за строительных работ на трассе М-5.

Там планируют подключать переустроенные участки газопроводов, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Снабжение абонентов приостановят с 8:00 8 июля до 16:00 9 июля.

Без газа останутся:

- Вадинский район: с. Вадинск, д. Аткино, с. Большая Лука, с. Каргалей, с. Кармалейка, с. Ключи, д. Лопатино, с. Луговое, с. Рахмановка, с. Ртищево, д. Свищево, с. Серго-Поливаново, д. Тенево, д. Умет, с. Ягановка, с. Выборное, д. Мочалейка, с. Татарская Лака;

- Спасский район: с. Ахлебинино, с. Баранчеевка, д. Белоозерка, с. Веденяпино, с. Дубровки, с. Зубово, п. Красный Восток, с. Монастырское, с. Новозубово, с. Рузаново, с. Русский Пимбур, с. Русский Шелдаис, с. Татарский Шелдаис, с. Цепаево.

Ранее сообщалось, что с 8:00 1 июля до 8:00 3 июля в указанных районах приостановят газоснабжение по той же причине.

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