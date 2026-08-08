Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 9 августа

В воскресенье, 9 августа, из Пензенской области уйдет жара. Прогнозируются осадки, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на 9-е число ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град. Температура опустится до +15…+20 градусов.

Утром будет пасмурно, около +21 градуса. Днем синоптики обещают переменную облачность, а также дождь, местами пройдет гроза.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 8-13 м/с. Термометр покажет +20…+25.

Осадки в регионе принесет атмосферный фронт. Он надолго не задержится - уже на предстоящей неделе придет антициклон.