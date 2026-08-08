Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 9 августа

Общество

Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 9 августа
Печать
Max

В воскресенье, 9 августа, из Пензенской области уйдет жара. Прогнозируются осадки, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на 9-е число ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град. Температура опустится до +15…+20 градусов.

Утром будет пасмурно, около +21 градуса. Днем синоптики обещают переменную облачность, а также дождь, местами пройдет гроза.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 8-13 м/с. Термометр покажет +20…+25.

Осадки в регионе принесет атмосферный фронт. Он надолго не задержится - уже на предстоящей неделе придет антициклон.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!