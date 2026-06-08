В Каменском районе запланировано отключение газа

24 июня и 8 июля (по средам) в Каменском районе из-за плановых ремонтных работ будут приостанавливать газоснабжение абонентов.
Ресурс намечено отключать с 8:00 24 июня до 20:00 25-го и с 8:00 8 июня до 20:00 9-го, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
Без газа останутся следующие населенные пункты:
- г. Каменка,
- с. Андреевка,
- с. Батрак,
- с. Блиновка,
- с. Большие Верхи,
- с. Варваровка,
- с. Головинщино,
- с. Кевдо-Мельситово,
- с. Кикино,
- с. Ключище,
- с. Кобылкино,
- с. Кочалейка,
- с. Кочетовка,
- с. Кувака,
- с. Мочалейка,
- с. Низовка,
- п. Росток,
- с. Скворечное,
- с. Старая Есинеевка,
- ст. Студенец,
- с. Телятино,
- с. Федоровка,
- Центральная усадьба совхоза им. Калинина,
- с. Александровка,
- с. Безруково,
- с. Владыкино,
- с. Залесное,
- п. Знаменка,
- с. Казанская Арчада,
- д. Кургановка,
- с. Максимовка,
- д. Надеждинка,
- с. Соболевка,
- с. Троицкое,
- с. Усть-Атмис.
Ранее объявлялось, что 18 июня с 8:00 до 20:00 и 7 июля в Каменском районе приостановят газоснабжение в с. Анучино, с. Завиваловка, с. Клейменовка, д. Селитьбе, п. Тухачевском.