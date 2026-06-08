В Каменском районе запланировано отключение газа

24 июня и 8 июля (по средам) в Каменском районе из-за плановых ремонтных работ будут приостанавливать газоснабжение абонентов.

Ресурс намечено отключать с 8:00 24 июня до 20:00 25-го и с 8:00 8 июня до 20:00 9-го, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Без газа останутся следующие населенные пункты:

- г. Каменка,

- с. Андреевка,

- с. Батрак,

- с. Блиновка,

- с. Большие Верхи,

- с. Варваровка,

- с. Головинщино,

- с. Кевдо-Мельситово,

- с. Кикино,

- с. Ключище,

- с. Кобылкино,

- с. Кочалейка,

- с. Кочетовка,

- с. Кувака,

- с. Мочалейка,

- с. Низовка,

- п. Росток,

- с. Скворечное,

- с. Старая Есинеевка,

- ст. Студенец,

- с. Телятино,

- с. Федоровка,

- Центральная усадьба совхоза им. Калинина,

- с. Александровка,

- с. Безруково,

- с. Владыкино,

- с. Залесное,

- п. Знаменка,

- с. Казанская Арчада,

- д. Кургановка,

- с. Максимовка,

- д. Надеждинка,

- с. Соболевка,

- с. Троицкое,

- с. Усть-Атмис.

Ранее объявлялось, что 18 июня с 8:00 до 20:00 и 7 июля в Каменском районе приостановят газоснабжение в с. Анучино, с. Завиваловка, с. Клейменовка, д. Селитьбе, п. Тухачевском.