Пензенская область вошла в число регионов с плохими дорогами

Пензенская область оказалась в двадцатке регионов, большая часть местных дорог в которых не отвечает нормативным требованиям.

Рейтинг регионов РФ по качеству дорог составили эксперты ria.ru. В исследовании они опирались на данные Росстата. Рассматривались объекты регионального или межмуниципального значения и их состояние на конец 2025 года.

Пензенская область расположилась на 69-й строчке из 85. Доля местных дорог, отвечающих нормативным требованиям, составила 44,4%.

Ситуация обстоит лучше в таких соседних с Сурским краем регионах, как Ульяновская и Саратовская области. Первая заняла 33-ю строку в рейтинге (у 60,5% местных дорог хорошее качество), вторая - 66-ю (45,6%).

Ниже в списке находятся Мордовия (71-я строка, 43,8%) и Тамбовская область (75-е место, 40,7%).

Лидером рейтинга стала Москва, где 100% дорог регионального и межмуниципального значения отвечают нормативам. На последнем месте - Архангельская область с показателем 17,2%.