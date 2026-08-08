Пензенская область вошла в число регионов с плохими дорогами

Общество

Пензенская область вошла в число регионов с плохими дорогами
Печать
Max

Пензенская область оказалась в двадцатке регионов, большая часть местных дорог в которых не отвечает нормативным требованиям.

Рейтинг регионов РФ по качеству дорог составили эксперты ria.ru. В исследовании они опирались на данные Росстата. Рассматривались объекты регионального или межмуниципального значения и их состояние на конец 2025 года.

Пензенская область расположилась на 69-й строчке из 85. Доля местных дорог, отвечающих нормативным требованиям, составила 44,4%.

Ситуация обстоит лучше в таких соседних с Сурским краем регионах, как Ульяновская и Саратовская области. Первая заняла 33-ю строку в рейтинге (у 60,5% местных дорог хорошее качество), вторая - 66-ю (45,6%).

Ниже в списке находятся Мордовия (71-я строка, 43,8%) и Тамбовская область (75-е место, 40,7%).

Лидером рейтинга стала Москва, где 100% дорог регионального и межмуниципального значения отвечают нормативам. На последнем месте - Архангельская область с показателем 17,2%.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дорога ремонт рейтинг
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!