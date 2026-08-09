10 августа в Маньчжурии, Райках и СНТ «Камыши» отключат свет

В понедельник, 10 августа, в Пензе в Маньчжурии, Райках, СНТ «Камыши», а также в некоторых домах на улице Чаадаева отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Дегтярная, 1-9, 12-14, 20, 22, 24, 26;

- ул. Д. Бедного, стр. 5, 27, 29, 33, 37, 39, 40, 46-53, 55, 57, 59;

- пр-д Д. Бедного, 40;

- 1-й пр-д Д. Бедного, 1, 3, 5, 7, 11/44, 13, 17, 19;

- 2-й пр-д Д. Бедного, 1-4, 6, 8, 9/36, 11, 13, 15-20/41, 22/34, 24, 26, 28, 30, 32, 44;

- 3-й пр-д Д. Бедного, 3, 8, 10, 12-20, 23, 25-33, 35-44, 46, з/у № 5;

- 4-й пр-д Д. Бедного, 3-6, 8;

- ул. Затонная, 2-6, 6а, 6Б, 6в;

- ул. Казанская, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 33, 35;

- 1-й Казанский пр-д, 6, 8, 9, 10;

- 2-й Казанский пр-д, 2, 4, 6, 8;

- ул. Крымская, 6;

- ул. Перекоп, 38, 39, 42;

- ул. Перовской, 1, 3, 5, 7, 9, 11;

- ул. Перовской/Казанская, 1/1;

- ул. Планетная, 13, 17, 21, 23, 24/30, 32, 34, 46;

- ул. Санитарная, 21, 23, к/н 611;

- ул. Славянская, 2а;

- 1-й Сортировочный пр-д, 1-7, 9а;

- 4-й Сортировочный пр-д, 4, 6;

- ул. Станюковича, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21-32, 34, 36а, 38, 40, 42, 44;

- пр-д Станюковича, 9;

- ул. Станюковича/ул. Планетная, 9/38.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Чаадаева, 64г, 143, 145, 145а, 149, 151, 151а, 151Б, 153, 153а, 153Б, 153в, 153д, з/у 155;

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12;

- 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4в;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 13:00 до 15:30:

- СНТ «Камыши», уч. 4, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 43, 45, 48, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 70, 73, 74, 75, 80, 81, 86, 87, 96, 100, 108, 115, 118, 130, 131, 132, 142, 143, 145, 147, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 174, 175, 180, 181, 193а, 196, 197, 197в, 198, 200, 211, 216, 217, 218, 219, 238, 240, 241, 242, 244, 246, к/н 5433.