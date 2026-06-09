В части Бессоновского, Пензенского и Городищенского районов отключат газ

В четверг, 25 июня, с 8:00 на сутки отключат газ в части Бессоновского, Городищенского и Пензенского районов.

Без ресурса останутся следующие населенные пункты:

- Бессоновский район: д. Александровка, с. Бакшеевка, д. Васильевка, с. Кижеватово, с. Лопатки, с. Лопуховка, д. Никольское, п. Новая Жизнь, с. Пазелки, п. Полевой, с. Сосновка, с. Степановка, с. Трофимовка, с. Чемодановка;

- Городищенский район: д. Кологреевка, с. Русский Ишим, п. Садовка, п. Тумалейка (СНТ Родничок, СНТ Фрунзенец);

- Пензенский район: п. Возрождение, р. п. Золотаревка, п. Кичкилейка, ж/д ст. Леонидовка.

Причина отключений - плановые ремонтные работы, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Ранее объявлялось, что в Кузнецке будут отключать газ 10 и 24 июня, а также 18 июня, в Неверкинском районе - 10 июня, в Кузнецком и Сосновоборском районах - 18 июня, в Каменском районе - 18 июня и 7 июля, 24 июня и 8 июля, в Мокшанском районе - 24 июня.