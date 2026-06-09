24 июня в Мокшанском районе отключат газ

В среду, 24 июня, в Мокшанском районе из-за плановых ремонтных работ приостановят газоснабжение абонентов в нескольких населенных пунктах.

Ресурс отключат с 8:00 до 17:00, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Без газа останутся:

- с. Рамзай,

- п. Мирный,

- д. Пяша,

- ст. Рамзай,

- п. Трудовик,

- п. Труженик.

Ранее объявлялось, что в Кузнецке будут отключать газ 10 и 24 июня, а также 18 июня, в Неверкинском районе - 10 июня, в Кузнецком и Сосновоборском районах - 18 июня, в Каменском районе - 18 июня и 7 июля, 24 июня и 8 июля.