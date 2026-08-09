В Пензе коммунальщики борются с последствиями непогоды

Мобильные бригады «Пензавтодора», чтобы ликвидировать подтопления в городе, очищают ливнеприемные решетки, сообщил глава Пензы Олег Денисов. Вода затянула туда мусор, листья и ветки.

«Работают на проспектах Победы и Строителей, улицах Тернопольской, Урицкого, Московской и других участках», - перечислил глава города в соцсетях.

Сильный ветер поломал ветви деревьев, они упали на проезжую часть дорог. Коммунальщики убираются на улицах Бекешской, Карпинского, по дороге на Ленинский Лесхоз.

«По поводу локальных подтоплений, поваленных деревьев можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 05, 63-10-05», - проинформировал Олег Денисов.

9 августа на Пензу обрушился ливень. Часть областного центра традиционно ушла под воду.