В 2027 году россиян ждут 3-дневные рабочие недели в феврале и ноябре

Минтруд подготовил проект производственного календаря на 2027 год. Если он будет утвержден, то россиян ждут 7 коротких рабочих недель, причем 2 из них окажутся 3-дневными.

Первая короткая неделя будет в феврале - с 24-го по 26-е число (среда, четверг, пятница). 23 февраля (во вторник) будет отмечаться День защитника Отечества, а на 22 февраля (понедельник) перенесется выходной с субботы, 20-го числа.

Таким образом, перед 3-дневной рабочей неделей будет 6-дневная - единственная в году.

Еще одна 3-дневная рабочая неделя ожидается с 1 по 3 ноября (понедельник, вторник, среда). 4 ноября (в четверг) россияне не будут трудиться из-за Дня народного единства, 5-го (в пятницу) - из-за перенесенного выходного с субботы, 2 января.

Четырехдневные рабочие недели запланированы следующие: с 9 по 12 марта; с 4 по 7 мая; с 11 по 14 мая; с 15 по 18 июня; с 27 по 30 декабря.