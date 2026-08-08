За кражу у ветеранов боевых действий захотели наказывать строже

Общество

За кражу у ветеранов боевых действий захотели наказывать строже
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В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается строже наказывать за кражу имущества у военнослужащих, добровольцев, а также ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в четверг, 6 августа.

Изменения хотят внести в УК РФ. Согласно законопроекту, за мошенничество (в том числе организованное группой), а также мошенничество с использованием электронных средств платежа, в результате которого военному причинен значительный ущерб (не менее 5 000 рублей) или же он потерял права на жилье, будет грозить лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

За вымогательство у этой категории граждан хотят наказывать лишением свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В пояснительной записке указывается, что в стране участились случаи, когда злоумышленники похищают выплаты у участников боевых действий. Также эти россияне становятся жертвами вымогательства. Законопроект разработали, чтобы защитить их. Он относит хищения, причинившие значительный ущерб военнослужащим, к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

Если документ примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.

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