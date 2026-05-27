В июне в Кузнецке планируют дважды отключать газ

В июне в Кузнецке планируют дважды приостанавливать газоснабжение абонентов.
10-го числа (среда) с 9:00 до 21:00 отключат газ по следующим адресам:
- ул. Правды, 90-158;
- пер. Долгушенский;
- пер. Сиреневый.
24 июня (тоже среда) с 9:00 до 21:00 без ресурса останутся:
- ул. Правды, 22-82;
- ул. Пензенская, 96-112;
- ул. Варшавская, 1-59, 52-104;
- Новомосковский проезд, 1-22;
- ул. Пролетарская, 109-127, 10-126;
- ул. Саратовская, 1-37, 2-18;
- ул. Молодой Гвардии, 141-151.
В указанные часы будут проводить плановые ремонтные работы, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».