Вадинский, Наровчатский и Спасский районы на 2 дня оставят без газа

В Вадинском, Наровчатском и Спасском районах планируют на двое суток отключить газ - с 8:00 1 июля до 8:00 3 июля.

Это необходимо для проведения работ по подключению переустроенных участков газопроводов в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал», сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

В Вадинском районе без ресурса останутся: с. Вадинск, д. Аткино, с. Большая Лука, с. Каргалей, с. Кармалейка, с. Ключи, д. Лопатино, с. Луговое, с. Рахмановка, с. Ртищево, д. Свищево, с. Серго-Поливаново, д. Тенево, д. Умет, с. Ягановка, с. Выборное, д. Мочалейка, с. Татарская Лака.

В Наровчатском районе: с. Наровчат, с. Азарапино, д. Александровка, с. Ачасьево, с. Большая Кавендра, с. Виляйки, д. Грачевка, с. Казеевка, п. Красный Восток, с. Малая Кавендра, с. Масловка, с. Мелюковка, с. Михайлово-Тезиково, с. Новые Пичуры, п. Октябрьский, с. Потодеево, с. Рождествено-Тезиково, с. Рузвель, с. Сканово, с. Шиловка, с. Большой Чердак, с. Вьюнки, с. Кадыковка, с. Мумарье, с. Орловка, с. Паны, с. Плесковка, с. Савинки, с. Садовое, с. Студенец, с. Суркино, с. Телешовка.

В Спасском районе: г. Спасск, с. Абашево, с. Дерябкино, с. Кошелевка, с. Липлейка, с. Липяги, с. Свищево, с. Устье, с. Ахлебинино, с. Баранчеевка, д. Белоозерка, с. Веденяпино, с. Дубровки, с. Зубово, п. Красный Восток, с. Монастырское, с. Новозубово, с. Рузаново, с. Русский Пимбур, с. Русский Шелдаис, с. Татарский Шелдаис, с. Цепаево.

Ранее объявлялось, что в Кузнецке будут отключать газ 18 июня и 24 июня, в Кузнецком и Сосновоборском районах - 18 июня, в Каменском районе - 18 июня и 7 июля, 24 июня и 8 июля, в Мокшанском районе - 24 июня, в части Бессоновского, Городищенского и Пензенского районов - 25 июня, в части Неверкинского района - 30 июня.