30 июня часть Неверкинского района останется без газа

Общество

30 июня часть Неверкинского района останется без газа
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Во вторник, 30 июня, в части Неверкинского района Пензенской области отключат газ. Его не будет с 8:00 до 16:00.

Без ресурса останутся:

- с. Алеево,

- с. Бигеево,

- с. Бикмосеевка,

- с. Илим-Гора,

- с. Новое Чирково.

Причина отключений - плановые ремонтные работы, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Ранее объявлялось, что в Кузнецке будут отключать газ 18 июня и 24 июня, в Кузнецком и Сосновоборском районах - 18 июня, в Каменском районе - 18 июня и 7 июля, 24 июня и 8 июля, в Мокшанском районе - 24 июня, в части Бессоновского, Городищенского и Пензенского районов - 25 июня.

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