На Московской в Пензе собираются высадить липы

В Пензе планируют осенние работы по озеленению. Так, деревья появятся в сквере у «Светофорного дерева» на улице Октябрьской, а также на Московской, рассказали в городском управлении ЖКХ.

«Осенью планируются работы по посадке саженцев на ул. Московской, 106, 62, 40, 38, 32, 9, 2. На данных адресах будут высажены липы», - сообщил представитель управления на странице главы города Олега Денисова во «ВКонтакте».

30 мая 2021 года город потрясла ликвидация лип на Московской. Подрядчик, занимавшийся реконструкцией, спилил 7 деревьев. В результате руководство области поручило сохранить насаждения, которые еще не успели уничтожить.

6 мая 2022 года на Московской начали появляться 15-летние липы, однако некоторые горожане не поверили, что они приживутся, так как, по их мнению, для корневой системы не предусмотрено достаточно места. Не удовлетворило пензенцев и состояние стволов «новичков» (они были покрыты лишайником).

В июне 2026-го стало известно, что на Московской до конца месяца спилят аварийные деревья, чтобы обезопасить горожан.