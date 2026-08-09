В перинатальный центр поступил передвижной рентгеновский аппарат

В перинатальный центр областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко поступил передвижной рентгеновский аппарат «Уникомпакт П», адаптированный для работы в палатах, приемных и реанимационных отделениях.

Его излучатель регулируется без перемещения штатива - это упрощает настройку в ограниченном пространстве.

Аппарат синхронизирован с серверами, высокое разрешение позволяет увидеть мельчайшие структуры, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Данное оборудование обеспечивает максимальную эффективность диагностики при минимальной лучевой нагрузке, что очень важно для наших маленьких пациентов», - подчеркнула врач-рентгенолог областной больницы Татьяна Николаева.

Аппарат будет использоваться в отделении реанимации новорожденных, отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.