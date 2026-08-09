В перинатальный центр поступил передвижной рентгеновский аппарат

В перинатальный центр областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко поступил передвижной рентгеновский аппарат «Уникомпакт П», адаптированный для работы в палатах, приемных и реанимационных отделениях.
Его излучатель регулируется без перемещения штатива - это упрощает настройку в ограниченном пространстве.
Аппарат синхронизирован с серверами, высокое разрешение позволяет увидеть мельчайшие структуры, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«Данное оборудование обеспечивает максимальную эффективность диагностики при минимальной лучевой нагрузке, что очень важно для наших маленьких пациентов», - подчеркнула врач-рентгенолог областной больницы Татьяна Николаева.
Аппарат будет использоваться в отделении реанимации новорожденных, отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.