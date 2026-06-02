В Кузнецке и 3 районах области запланировано отключение газа

17 и 18 июня, в среду и четверг, в части населенных пунктов Сосновоборского, Кузнецкого и Каменского районов Пензенской области, а также в Кузнецке будут отключать газ для проведения плановых ремонтных работ.

17-го числа с 9:00 до 21:00 не будут подавать ресурс абонентам из Сосновоборска и с. Тешнярь.

18 июня с 8:00 до 20:00 в Каменском районе приостановят газоснабжение в с. Анучино, с. Завиваловка, с. Клейменовка, д. Селитьбе, п. Тухачевском. 7 июля там отключат газ еще раз, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Также 18-го числа с 9:00 до 19:00 без ресурса останутся:

- г. Кузнецк и Кузнецкий район: с. Алексеевка, с. Бестянка, с. Благодатка, с. Большой Труев, р. п. Евлашево, с. Злобинка, с. Казаковка, с. Каменка, с. Козляковка, с. Малый Труев, с. Марьевка, с. Махалино, с. Монастырское, с. Никольское, с. Первое Тарлаково, с. Пионер, с. Поселки, с. Сухановка, с. Татарский Канадей, с. Тихменево, с. Ульяновка, с. Шишовка, с. Явлейка, с. Ясная Поляна, СНТ Зеленая Поляна, СНТ Восход-2, с. Дворики, с. Комаровка, д. Новостройка, с. Сосновка, с. Чибирлей;

- Сосновоборский район: р. п. Сосновоборск, с. Альмяшевка, с. Индерка, д. Карауловка, с. Нижний Катмис, с. Нижняя Липовка, д. Средняя Липовка, с. Тешнярь.