На площади Ленина начали разбирать главную новогоднюю елку

Общество

На площади Ленина начали разбирать главную новогоднюю елку
Печать
Telegram

В понедельник, 19 января, на площади Ленина в Пензе начали разбирать главную новогоднюю елку города.

В этот Новый год жителей и гостей областного центра радовала новая конструкция - предыдущая отслужила свой срок. Ее купили у предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей.

25-метровую елку начали собирать 26 декабря, монтаж завершили через 2 дня. Вместе с оформлением он обошелся в 1 млн 74 тысячи 295 рублей.

Новогодняя кампания стартовала в Пензе 17 декабря.

Изначально датой намечалось 13-е число, предполагалось шествие более чем сотни Дедов Морозов не только из Сурского края, но и из других регионов РФ. Его пришлось отменить из-за погодных условий.

Официальное закрытие состоялось 11 января.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
новыйгод елка площадь
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!