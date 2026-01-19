На площади Ленина начали разбирать главную новогоднюю елку

В понедельник, 19 января, на площади Ленина в Пензе начали разбирать главную новогоднюю елку города.

В этот Новый год жителей и гостей областного центра радовала новая конструкция - предыдущая отслужила свой срок. Ее купили у предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей.

25-метровую елку начали собирать 26 декабря, монтаж завершили через 2 дня. Вместе с оформлением он обошелся в 1 млн 74 тысячи 295 рублей.

Новогодняя кампания стартовала в Пензе 17 декабря.

Изначально датой намечалось 13-е число, предполагалось шествие более чем сотни Дедов Морозов не только из Сурского края, но и из других регионов РФ. Его пришлось отменить из-за погодных условий.

Официальное закрытие состоялось 11 января.