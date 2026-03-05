Названы адреса в Пензе, попавшие под отключение света 6 марта

В пятницу, 6 марта, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Цыганском Поселке, на проспекте Победы и улице Куйбышева, в районе Большого Сурского моста, на Шуисте, в Заре и на Южной Поляне.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Гончарова, 21, 55, 55а;

- пр-д Гончарова, 2-7, 9-30, 32-44, 46, 48-59, 61, 63, 65-67, 67а, 67Б, 69-71, 74, 77, 79;

- 1-я Офицерская ул., 4-18 (четные), 19-24, 26-41, 43-57 (нечетные), 65; 2-я Офицерская, 2, 4, 6, 8-35, 37-58, 60, 62, 64, 66;

- 1-й Офицерский пр-д, 3-6; 2-й Офицерский пр-д, 3-6; 3-й Офицерский пр-д, 3-6; 4-й Офицерский пр-д, 3-11;

- пр-т Победы, 46-68 (четные);

- ул. Восточная, 2, 4, 6;

- ул. Железнодорожная, 4, 8,10;

- ул. Каракозова, 3, 5, 9, 11, 23-31 (нечетные);

- ул. Кузнецкая, 24, 26, 28, 30;

- Кузнечный Порядок, 28;

- ул. Огородная, 1, 3, 9, 11, 13, 19, 21, 23;

- ул. Старо-Черкасская, 15, 17, 18, 20-25, 29, 30, 37, 39-45, 48;

- ул. Сурская, 1, 3, 5, 6-10, 12, 14, 16, 19, 21, 25;

- ул. Чехова, 49, 55, 57, 59, 60, 60в, 61, 75, 75а, 76а, 76Б, 77, 78, 79, 80, 82, 86.

С 8:30 до 16:00:

- Буровой пр-д, 5;

- ул. Колхозная, 13, 15-30, 32, 34, 36, 38-44, 46;

- 4-й Колхозный пр-д, 3-21;

- ул. Ломоносова, 1, 1а, 3-10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20;

- пр-д Ломоносова, 1-7;

- ул. Матросова, 22, 24/8;

- 3-й пр-д Матросова, 1, 3, 5, 6, 9-20;

- ул. Проходная, 7а, 9, 11-18, 20, 22, 24, 26.

С 9:00 до 16:00 электричество не будут подавать в дома № 4/7 на ул. Маркина и № 12 в пр-де Маркина, а с 9:00 до 16:30 - на Куйбышева, 36.

С 13:00 до 15:00 свет отключат по адресам:

- ул. Активная, 47;

- 1-й Активный пр-д, 3-5, 7-21, 23, 25, 27; 2-й Активный пр-д, 3, 6-24, 26, 28, 30; 3-й Активный пр-д, 4, 6-8, 10, 12; 4-й Активный пр-д, 3, 5, 6а, 8, 9, 11, 12;

- ул. Димитрова, 27;

- 2-й пр-д Димитрова, 3-34, 36;

- ул. Долгорукова, 14-26 (четные), 27-37, 39, 41/32, 47, 47а, 49а, 51, 51а;

- ул. Коллективная, 1, 3, 5-29;

- ул. Проезжая, 3, 3Б, 5, 7-28, 30-33, 35-48;

- 2-я ул. Проезжая, 1-11, 13-21, 25, 29-33 (нечетные), 38, 44, 46; ул. Расковой, 1а, 1в, 1г;

- пр-д Узенький, 5, 6, 7, 8.

С 13:00 до 15:30 света не будет по адресам:

- ул. Книгина, 47;

- ул. Надежды, 4, уч. 5, 13, 26, 28, 41, 50, 53;

- ул. Хрустальная, 28, 30, 41;

- ул. Юбилейная, уч.: 389, 396, 399, 400, 403, 406, 416, 420, 424, 427, 434, 439, 444, 459, 460, 464, 475, 482, 486, 494, 498, 500, 501, 511, 522, з/у 488;

- ул. Янтарная, 9, 23.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.