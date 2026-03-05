Губернатор рассказал о состоянии подростка, на которого упала наледь

В четверг, 5 марта, глава региона Олег Мельниченко сообщил, что 17-летний подросток, на которого упала глыба льда с крыши дома № 90а на улице Суворова в Пензе, до сих пор находится между жизнью и смертью.

ЧП случилось в дневное время 3 марта. В тот момент подросток находился на тротуаре.

Пострадавшего госпитализировали. Полученные им травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В тот же день по материалам прокуратуры Железнодорожного района Пензы было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Директора управляющей компании задержали в рамках расследования.

«Прокуратуру благодарю за то, что мы среагировали и жестко пресекли деятельность этого, скажем так, нерасторопного руководителя УК. Его взяли под стражу», - прокомментировал Олег Мельниченко на заседании в правительстве.

Он поручил главе Пензы Олегу Денисову собрать руководителей управляющих компаний и предупредить их, что на все подобные случаи последует крайне жесткая реакция.

«За все мероприятия, которые они проваливают у нас с точки зрения очистки крыш, нарушения безопасности жизни и здоровья людей, мы реагировать будем крайне жестко. Ни один руководитель УК не уйдет от ответственности. Я на личный контроль себе поставил все факты, которые связаны с травматизмом людей при сходе с крыш ледяных наслоений, которые там образовались «благодаря» деятельности УК», - заявил губернатор.