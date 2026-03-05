«Моя паинька»: в Кузнецке выберут лучшую модель выпускного платья

В Кузнецке стартовал XXVII Городской конкурс на лучшую модель выпускного платья «Весенний стиль - 2026». Его девиз в этом году: «Молодость, красота, вдохновение».
Номинаций много:
- «Лучшая коллекция»;
- «Национальная палитра»;
- «Королева бала»;
- «Эксклюзив»;
- «Платья для мамы» и «Платье для любимой учительницы»;
- «Черно-белое кино»;
- «Принцесса и горошина»;
- «Просто космос»;
- «Открытие»;
- «Ода нежности»;
- «Джентльмен-2026»;
- «Одноклассники»;
- «Кружевной соблазн»;
- «Соло для белого»;
- «Изысканный винтаж»;
- «Цветочная палитра»;
- «Модный интенсив».
Также предусмотрены специальные призы в номинациях:
- «Как картинка» - приз зрительских симпатий;
- «Магия» - приз мужских симпатий;
- «Моя паинька» - приз учительских и родительских симпатий.
Работы на конкурс принимаются до 23 марта. Организатором выступает юношеская библиотека (улица Ленина, 234Б; телефон 8(84157)3-36-41).
«Эскизы должны быть выполнены на плотной бумаге формата А4 с использованием красок, карандашей или ручек. Если кто-то предпочитает цифровые технологии, работы, созданные в программах для компьютерной графики, также будут приняты к рассмотрению и оценены наравне с традиционными в тех же номинациях», - уточнили в администрации Кузнецка.
Итоги подведут 31 марта в 14:00 в библиотеке.