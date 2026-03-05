«Моя паинька»: в Кузнецке выберут лучшую модель выпускного платья

В Кузнецке стартовал XXVII Городской конкурс на лучшую модель выпускного платья «Весенний стиль - 2026». Его девиз в этом году: «Молодость, красота, вдохновение».

Номинаций много:

- «Лучшая коллекция»;

- «Национальная палитра»;

- «Королева бала»;

- «Эксклюзив»;

- «Платья для мамы» и «Платье для любимой учительницы»;

- «Черно-белое кино»;

- «Принцесса и горошина»;

- «Просто космос»;

- «Открытие»;

- «Ода нежности»;

- «Джентльмен-2026»;

- «Одноклассники»;

- «Кружевной соблазн»;

- «Соло для белого»;

- «Изысканный винтаж»;

- «Цветочная палитра»;

- «Модный интенсив».

Также предусмотрены специальные призы в номинациях:

- «Как картинка» - приз зрительских симпатий;

- «Магия» - приз мужских симпатий;

- «Моя паинька» - приз учительских и родительских симпатий.

Работы на конкурс принимаются до 23 марта. Организатором выступает юношеская библиотека (улица Ленина, 234Б; телефон 8(84157)3-36-41).

«Эскизы должны быть выполнены на плотной бумаге формата А4 с использованием красок, карандашей или ручек. Если кто-то предпочитает цифровые технологии, работы, созданные в программах для компьютерной графики, также будут приняты к рассмотрению и оценены наравне с традиционными в тех же номинациях», - уточнили в администрации Кузнецка.

Итоги подведут 31 марта в 14:00 в библиотеке.