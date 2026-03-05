Многие женщины хотят получить на 8 Марта путешествие и деньги

Накануне Международного женского дня портал SuperJob обнародовал рейтинг самых желанных подарков к 8 Марта.

Из 1 600 участниц опроса каждая четвертая выбрала из предложенных вариантов путешествие: 26% присматриваются к предложениям турагентств. Каждая пятая будет рада деньгам. Билеты в театр, кино или музей выбрали 7% женщин.

4-е место в списке предпочтений заняли подарочные сертификаты (6%), 5-е - парфюмерия и косметика (5%). По 3% голосов набрали смартфоны и гаджеты, украшения и часы, бытовая техника, сертификаты на обучение.

Замкнули список предпочтений одежда, обувь и меха, деликатесы и сладости, товары для хобби и книги - их выбрали по 2% опрошенных.

«Среди прочих вариантов женщины называли товары для спорта, подписки на электронные сервисы и даже такие нематериальные активы, как хорошее настроение, проявления любви, заботы и внимания», - отметили в SuperJob.

Между тем мечты представительниц прекрасного пола сильно расходятся с реальностью. В 60% случаев им дарят цветы, в 12% - конфеты или наборы чая и кофе, в 8% - парфюмерию и косметику.

Деньги (в наличном виде или переводом) достаются лишь 5% женщин, украшения и подарочные сертификаты - 4%. Одежда и домашний текстиль привычны для 2%. 13% женщин признались, что остаются вообще без подарка.

Ранее аналогичный опрос провели эксперты платформы «Кукушка». По его итогам оказалось, что почти каждая пятая россиянка (19%) хотела бы подарок на 8 Марта в виде оплаты коммунальных услуг или кредита.