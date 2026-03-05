В Пензе готовятся к круглосуточному наблюдению на водомерных постах

Со вторника, 10 марта, в областном центре начнется круглосуточное наблюдение за подъемом уровня воды в реках.

Посты расположены на мосту через реку Пензу на улице Токарной, мостах вблизи ТЭЦ-1 и ОАО «Маяк», железнодорожном мосту через реку Суру в районе ОАО «Пензмаш», автомобильном мосту, соединяющем остров Пески с улицей Урицкого.

«Сотрудники управления по делам ГОЧС провели осмотр объектов, зафиксировали уровень воды в настоящее время», - сообщили в администрации Пензы в четверг, 5 марта.

Как правило, в Пензенской области паводок приходится на вторую половину марта - первую половину апреля. В этом году в регионе очень большой снежный покров, запасы воды в нем превышают норму. Вместе с тем, так как снег лег довольно рано, земля не промерзла.

За последнее время большие паводки были в 2012, 2018, 2023 годах.