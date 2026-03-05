В Пензе готовятся к акарицидной обработке лесопарковых зон

В Пензе готовятся к акарицидной обработке лесопарковых зон
В Пензе началась подготовка к акарицидной обработке лесопарковых зон. Информация об этом появилась на портале госзакупок в четверг, 5 марта.

Парк Белинского планирует потратить на борьбу с клещами почти 4 000 000 рублей:

- 2 644 103 - на обработку Олимпийской аллеи и веревочного парка;

- 1 209 159 - на обработку Тропы здоровья.

Все эти объекты находятся на балансе администрации парка.

Обработка, как правило, занимает несколько дней и подразумевает расчистку газонов от опавшей листвы и сучьев, сбор и вывоз валежника, опрыскивание растительности специальными средствами.

В прошлом году Олимпийскую аллею для этих целей закрывали для посещения с 22 по 24 апреля; Тропу здоровья - с 12 до 13 мая.

клещ аллея госзакупки
 
 
 
 
 

