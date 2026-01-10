В Пензе заканчивается новогодняя кампания

В воскресенье, 11 января, в Пензе состоится закрытие новогодней кампании. Мероприятие пройдет на площади Ленина, сообщили в городской администрации.

Начало - в 15:00. Домик Деда Мороза, установленный на площади, торжественно закроют.

В 2025-м старт новогодней кампании в областном центре наметили на 13 декабря. Предполагалось традиционное шествие Дедов Морозов, которое объединило бы свыше 100 зимних волшебников не только из Сурского края, но и из других регионов РФ.

Однако мероприятие пришлось отменить из-за непогоды.

Старт кампании состоялся 17 декабря. В этот день провели шествие, открыли домик Деда Мороза и организовали праздничное представление на площади Ленина.