В Никольском районе на прием к онкологам направили 86 человек

В Никольском районе акция «Онкопатруль» охватила 485 сотрудников предприятий и организаций, сообщили в региональном минздраве.

Местные специалисты оценили здоровье этих работников. 86 человек направили на прием к онкологам, приехавшим в Никольск в среду, 4 марта, в составе выездной бригады. 27 обратившимся пациентам требуются дальнейшие обследования.

Также 4 марта в рамках акции в районном Доме культуры развернули 5 площадок здоровья. Там специалисты по медицинской профилактике осмотрели 300 человек, пожелавших узнать свои факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Кроме того, для никольчан провели просветительский семинар, на котором рассказали о здоровом образе жизни и важности своевременного обследования. Участниками мероприятия также стали 300 человек.

«Онкопатруль» - акция, целью которой является ранняя диагностика раковых заболеваний. В ее рамках врачи из областного онкодиспансера выезжают в районы региона, где консультируют пациентов, направленных к ним после осмотра местными специалистами.