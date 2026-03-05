По субботам в марте пензенцы могут пройти бесплатную флюорографию

В течение всего марта по субботам пензенцы смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование в поликлинике на Суворова, 225.

Акция состоится 7, 14, 21 и 28 марта с 8:00 до 14:00.

Записаться на обследование можно по тел. 68-25-89.

При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, медицинский полис и СНИЛС, сообщили в региональном минздраве.

Регулярное прохождения флюорографии помогает выявить на ранних стадиях опасные болезни, которые длительное время могут протекать скрытно и без симптомов.