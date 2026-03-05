Глава Заречного Алексей Костин проведет прямую линию

Общество

Глава Заречного Алексей Костин проведет прямую линию
В четверг, 12 марта, глава Заречного Алексей Костин проведет прямой эфир на своей странице во «ВКонтакте».

Трансляция начнется в 17:00.

В своем TG-канале Костин пообещал «максимально плотно ответить на все вопросы», поступившие от зареченцев.

Обращения можно направить:

- через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

- через официальные страницы администрации ЗАТО во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»;

- через личные страницы Алексея Костина во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Вопросы примут и во время прямой линии.

