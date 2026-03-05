Глава Заречного Алексей Костин проведет прямую линию

В четверг, 12 марта, глава Заречного Алексей Костин проведет прямой эфир на своей странице во «ВКонтакте».
Трансляция начнется в 17:00.
В своем TG-канале Костин пообещал «максимально плотно ответить на все вопросы», поступившие от зареченцев.
Обращения можно направить:
- через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;
- через официальные страницы администрации ЗАТО во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»;
- через личные страницы Алексея Костина во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Вопросы примут и во время прямой линии.