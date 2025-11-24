На улице Терновского заработал новый светофор - на пешеходном переходе напротив дома № 251 (рядом расположены ТЦ «Слава» и «Моя родня»). Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в Управлении ЖКХ г. Пензы.
Пока действует тестовый режим. «В течение следующей недели специалисты проведут регулировку, настроив интервалы смены сигналов оптимальным образом», - проинформировали в ведомстве.
Светофор появился здесь в 2024 году, но его не включали.
Как объяснял начальник управления ЖКХ Владимир Сорокопудов, это частный объект, на который долго не было документов. Без них управление муниципального имущества не могло «взять светофор в казну» и передать на обслуживание в МУП «Пензавтодор».
«Это просто частная постройка, там уважаемый человек, у которого всегда не было времени донести документы», - уточнял Владимир Сорокопудов.
По информации, прозвучавшей на заседании в гордуме, организацией регулируемого перехода занимались собственники расположенного неподалеку торгового центра.
Новости по теме
- Стало известно о новом способе защиты российских военных от дронов ВСУ
- Новые шумозащитные экраны в Терновке опять изрисовали
- Прокуратура добилась освещения пешеходного перехода на ул. Попова
- В Терновке ресурсники слили воду из системы на детскую площадку
- В Пензе хотят заменить контроллеры светофоров на нескольких улицах
- Пешеходный переход на улице Попова не стал безопаснее
- Работу светофора на ул. Алой в Засечном обещали скоро наладить
- Увольнение руководителей ансамбля «Каблучок» прокомментировали
- Жителям домов у Лермонтовской библиотеки мешает светофор
- В ДТП на улице Суворова в Пензе пострадала женщина-водитель
Последние новости
- Отнесение популярного бранного слова к нецензурщине опровергли
- В регионе заработала горячая линия по вопросам о ВИЧ-инфекции
- Квартиру недели в ЖК «Баланс» можно купить по выгодной цене
- В Госдуме предложили ввести штрафы для борьбы с «крестопадом»
- В «Караване» появились боулы: польза и экзотика в одной тарелке
- В Лунинскую районную больницу трудоустроилась молодая семья врачей
- Прогноз на рабочую неделю: погода в Пензенской области будет меняться
- Родственников бойцов обманывают под видом поиска пропавших
- Закон вступил в силу: нотариусы будут проверять долги у умерших
- 25 ноября отключат свет на Бугровке, в Райках и Междуречье
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!