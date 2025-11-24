Общество

На улице Терновского заработал новый светофор

На улице Терновского заработал новый светофор - на пешеходном переходе напротив дома № 251 (рядом расположены ТЦ «Слава» и «Моя родня»). Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в Управлении ЖКХ г. Пензы.

Пока действует тестовый режим. «В течение следующей недели специалисты проведут регулировку, настроив интервалы смены сигналов оптимальным образом», - проинформировали в ведомстве.

Светофор появился здесь в 2024 году, но его не включали.

Как объяснял начальник управления ЖКХ Владимир Сорокопудов, это частный объект, на который долго не было документов. Без них управление муниципального имущества не могло «взять светофор в казну» и передать на обслуживание в МУП «Пензавтодор».

«Это просто частная постройка, там уважаемый человек, у которого всегда не было времени донести документы», - уточнял Владимир Сорокопудов.

По информации, прозвучавшей на заседании в гордуме, организацией регулируемого перехода занимались собственники расположенного неподалеку торгового центра.

Источник — фото УЖКХ
