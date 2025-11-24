Квартиру недели в ЖК «Баланс» можно купить по выгодной цене

Только на неделе с 24 по 30 ноября получить ключи от 1-комнатной квартиры в жилом комплексе «Баланс» в Пензе можно с выгодой в 451 903 рубля.
В акции «Время выгодных решений» лишь в указанные 7 дней принимает участие уютная квартира площадью 44 квадратных метра в кирпичном доме комфорт-класса.
При входе есть место для вместительного гардероба. Из просторной кухни предусмотрен выход на лоджию. Окна из спальни обращены на южную сторону.
Во всей квартире выполнена предчистовая отделка, что существенно сокращает время на переезд.
В 2 минутах ходьбы - крупный торгово-развлекательный центр Пензы. Сам район обладает развитой инфраструктурой для любого вида комфортного отдыха.
Дом сдан, поэтому ключи вручаются сразу после оформления сделки.
Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.
Записаться на консультацию можно здесь.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.
