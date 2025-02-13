Пензенского осужденного поймали на взятке сотруднику УФСИН

13.02.2025 | 11:08

41-летний осужденный, уроженец Махачкалы, отбывающий наказание в пензенской колонии № 4, попался на взятках инспектору исправительного учреждения.

По делу установлено, что мужчина с 13 февраля по 5 октября 2023 года через посредника, который был введен в заблуждение, передавал сотруднику колонии деньги. Тот в ответ тайно доставлял в учреждение телефоны, сим-карты, зарядные устройства, беспроводные наушники, Wi-Fi-роутеры. Все это в итоге оказывалось у осужденного.

За свои услуги инспектор получил в общей сложности 64 100 рублей. Его задержали при попытке в очередной раз тайно пронести в колонию запрещенные предметы.

Осужденного признали виновным в даче взятки. По совокупности преступлений ему назначили 3 года и 3 дня лишения свободы и оштрафовали на 100 000 рублей.

«Местом отбывания наказания определена колония строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Уголовное дело в отношении инспектора-взяткополучателя сейчас рассматривает суд.