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Криминал

Пензенского осужденного поймали на взятке сотруднику УФСИН

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41-летний осужденный, уроженец Махачкалы, отбывающий наказание в пензенской колонии № 4, попался на взятках инспектору исправительного учреждения.

По делу установлено, что мужчина с 13 февраля по 5 октября 2023 года через посредника, который был введен в заблуждение, передавал сотруднику колонии деньги. Тот в ответ тайно доставлял в учреждение телефоны, сим-карты, зарядные устройства, беспроводные наушники, Wi-Fi-роутеры. Все это в итоге оказывалось у осужденного.

За свои услуги инспектор получил в общей сложности 64 100 рублей. Его задержали при попытке в очередной раз тайно пронести в колонию запрещенные предметы.

Осужденного признали виновным в даче взятки. По совокупности преступлений ему назначили 3 года и 3 дня лишения свободы и оштрафовали на 100 000 рублей.

«Местом отбывания наказания определена колония строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Уголовное дело в отношении инспектора-взяткополучателя сейчас рассматривает суд.

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