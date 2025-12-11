На перекрестке улиц Суворова и Кулакова отключат светофор

В пятницу, 12 декабря, в центре Пензы, на пересечении улиц Суворова и Кулакова, отключат светофор, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Объект не будет действовать с 13:30 до 16:00. В это время регулировкой движения займутся инспекторы ГАИ.
«Просим соблюдать осторожность и внимательно следить за дорожной обстановкой на данном участке! Будьте взаимовежливы и соблюдайте правила дорожного движения!» - предупредили водителей в ведомстве.
10-го числа на указанном перекрестке погасли светофорные огни, из-за чего образовался серьезный затор.
Ранее в ГБУ «Безопасный регион» сообщили о запуске адаптивного управления дорожным движением на пересечении улиц Мира и Ленинградской. Работу планируют провести до конца года.
