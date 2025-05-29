30 мая в Пензенской области снова будет жарко

В пятницу, 30 мая, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.
Ветер подует с юго-востока со скоростью 9-14 м/с.
В ночь на пятницу термометры покажут +15...+20 градусов, местами +9...+14. Осадков не прогнозируется.
Днем воздух прогреется до +28...+33 градусов, в связи с чем объявлен желтый уровень погодной опасности.
В ночь на субботу снова ожидается +15...+20.
В народном календаре 30 мая - Евдокия Свистунья. На Руси подмечали: каков день, таким будет и лето.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀