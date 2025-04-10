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Общество

Министр проверил работу маршрута №149 в вечерний час пик

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В четверг, 10 апреля, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев лично проверил работу маршрута № 149 в вечерний час пик.

Министр проверил работу маршрута №149 в вечерний час пик

Вместе с другими чиновниками и руководителем предприятия-перевозчика министр зашел в салон автобуса на остановке «Согласие» в 16:40 и доехал до конечной - ул. Алой в Спутнике.

«По пути следования Александр Гришаев беседовал с пассажирами, нарекания на работу данного маршрута отсутствовали», - сообщили в минстрое.

Министр проверил работу маршрута №149 в вечерний час пик

Подобные проверки стали регулярными. Ранее министр лично прокатился от конечной до конечной на автобусах и маршрутках № 25, 26, 34, 40, 70, 130.

Также комиссия изучила работу маршрутов № 2а, 12 и 414.

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Источник — фото минстроя
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