В детсаду № 105 на ул. Тухачевского в Пензе начался ремонт

В детском саду № 105 на улице Тухачевского, 92 (Пенза-III), обновят пищеблок. Работы уже начались.

Подрядчик должен привести помещения и материально-техническую базу в строгое соответствие с санитарными нормами и современными требованиями, сообщили в городской администрации.

Значительный объем работ уже выполнен. Специалисты заменили трубы водоснабжения и канализации, обновили систему отопления, смонтировали противопожарные двери и сделали раздаточное окно.

В горячем цеху закончили отделку стен и стяжку пола. Над крыльцом установили металлокаркасную конструкцию.

Ранее сообщалось, что в детском саду № 1 села Неверкино идет капитальный ремонт. Работы стартовали в начале года.

Также в январе 2026-го начался капитальный ремонт детсада в Спасске. Работы контролирует прокуратура, поскольку подрядчик нарушает сроки.