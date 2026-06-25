В Пензе планируют покрыть Wi-Fi всю территорию парка Белинского

Общество

В Пензе планируют покрыть Wi-Fi всю территорию парка Белинского
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В четверг, 25 июня, в Пензе проверили ход благоустройства парка Белинского. На этом этапе специалисты занимаются ремонтом входной группы, укладывают плитку на аллеях, обустраивают детскую площадку с интерактивными элементами.

В Пензе планируют покрыть Wi-Fi всю территорию парка Белинского

60% плитки и 60% асфальта уже уложено. Готова трасса освещения, теперь устанавливаются опоры.

Кроме того, планируется улучшить сигнал Wi-Fi в парке, чтобы он покрывал всю зону. Для этого специалисты уже укладывают оптоволоконный кабель.

В Пензе планируют покрыть Wi-Fi всю территорию парка Белинского

Губернатор Олег Мельниченко во время обхода парка заметил, что на металлической лестнице, ведущей на Тропу здоровья, облупилась краска. По словам главы Пензы Олега Денисова, подрядчик устраняет недостатки.

В Пензе планируют покрыть Wi-Fi всю территорию парка Белинского

«После этого этапа реконструкции нам надо будет сделать центральную часть парка», - отметил Олег Мельниченко. Территорию нужно «довести до идеала», добавил он.

В Пензе планируют покрыть Wi-Fi всю территорию парка Белинского

Благоустройство парка Белинского разбито на этапы и ведется на протяжении нескольких лет. В 2025-м и 2024-м завершить их в срок не удавалось.

В Пензе планируют покрыть Wi-Fi всю территорию парка Белинского

Контракт с подрядчиком на очередной этап работ заключили 24 февраля этого года. Стоимость благоустройства составляет 84 млн 43 тыс. 765 рублей. Все должно быть закончено к 31 августа.

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