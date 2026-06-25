Космическому залу планетария присвоят имя Александра Самокутяева

В Пензе Космическому залу планетария присвоят имя летчика-космонавта Александра Самокутяева. Такое предложение поступило от пенсионеров, участвующих в проекте «Серебряная Пенза».

Губернатор Олег Мельниченко поддержал идею. «Предлагаю присвоить имя известного земляка Космическому залу. Мы расширим экспозицию, посвященную Александру Самокутяеву. Я передам для нее перчатку, которую мне подарил Самокутяев. Он выходил в ней в космос», - сообщил глава региона во время осмотра парка Белинского в четверг, 25 июня (там идет очередной этап реконструкции).

Также Александру Самокутяеву присвоят звание почетного гражданина Пензенской области. Вопрос рассмотрят на сессии Законодательного собрания в декабре.

Летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России, депутат Государственной думы ФС РФ VIII созыва, почетный гражданин г. Пензы Александр Самокутяев скончался 17 июня на 57-м году жизни.

Свой первый полет в космос он совершил в 2011 году в качестве командира корабля «Союз ТМА-21» с позывным «Тарханы». В 2014 году состоялся второй полет, Александр Самокутяев выходил в открытый космос более чем на 10 часов.

Его именем названа школа № 56 в Пензе.