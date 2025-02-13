Министр транспорта в час пик проехал на автобусе от конечной до конечной

13.02.2025 | 10:47

Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев лично проверил работу маршрута № 130 - одного из самых проблемных для жителей Пензы и Засечного.

Ранее он обсудил работу 130-го автобуса с руководителями транспортных организаций и сделал им предупреждение. После этого машины в рейс начали выпускать «в ручном режиме».

7 февраля маршрут проверили члены общественного совета при минстрое, после чего на перевозчика пообещали наложить штрафные санкции.

А в среду, 12 февраля, Александр Гришаев в утренний час пик инкогнито проехал по всему маршруту - от Арбековской Заставы до ТЦ «Ритэйл-Парк».

Машина тронулась из Арбекова в 7:30. Министр стоял в салоне и держался за поручень, а в пути обсуждал работу общественного транспорта с другими пассажирами. Пензенцы, не подозревая, что едут вместе с высоким чиновником, высказывались о наболевшем.

Претензии прозвучали не только по поводу несоблюдения графика движения и длительных интервалов. Критике подверглись также состояние автобусов, пробки и дорожные условия, из-за которых машины вынуждены замедлять ход и тратить на рейсы больше времени.

После поездки в качестве обычного пассажира Александр Гришаев определил меры для стабилизации работы 130-го маршрута. Как сообщили в пресс-службе министерства, он поручил продолжить контролировать деятельность перевозчиков.