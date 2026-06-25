26 июня в Пензе отключат свет на Шуисте и в районе Окружной

В пятницу, 26 июня, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на Шуисте и в районе Окружной.

С 8:30 до 16:00 без света останутся:

- ул. Долгорукова, 11;

- ул. Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22;

- 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995;

- Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а;

- 3-й пр-д Чаадаева, 3-13;

- ул. Вишневая, 1-18, 20-33;

- ул. Овражная, 18-50 (четные), 56-62 (четные), 71-111 (нечетные), 115, 119, 121, 121а;

- 2-й Овражный пр-д, 2-10 (четные), 25-35 (нечетные).

С 13:00 до 15:30:

- пр-д Бадигина, 9, 11, 13-15, 17, 18, 24;

- ул. Бадигина, 9, 10, 11, 13/31, 14-28 (четные), 29, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 56, 58, 64, уч.: 1, 3, 11, 30, 149;

- пр-д Лажечникова, 21, 27, 38;

- ул. Лажечникова, 14, 24, 28, 32, 34, 35, 36, 39, 41;

- мкр-н Шуист, стр.: 41, 46, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 163;

- ул. Татлина, 6, стр. 130, з/у 2.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.