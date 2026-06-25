В Пензенской области нельзя купаться в более чем 20 местах

В Пензенской области увеличилось число мест, где не рекомендуется купаться. Согласно последним результатам исследований, проведенных региональным управлением Роспотребнадзора, вода не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

Неделей ранее в списке было 16 мест. Это пляжи:

- в Пензе на улице Антонова (ГПЗ-24);

- в Пензе на улице Павлушкина;

- в городе Белинском;

- в поселке Башмаково;

- в селе Березовка (пруд Донгузлей);

- в Сосновоборском районе (Горский пруд);

- в Лопатинском районе (пруд Заречный у села Козловка);

- в Камешкирском районе (Лапшовский пруд в селе Лапшово);

- в селе Юлово Городищенского района (Юловский пруд);

- в поселке Тамала (Богдановский пруд);

- в 0,2 км от села Сущевка (ниже водозабора, Колышлейский район);

- на базе отдыха «Вольный» (Бессоновский район, п. Полевой);

- на реке Вяде (Бессоновский район, Светлополянское лесничество);

- Байкал (Лунинский район, с. Большой Вьяс);

- в селе Бекетовка Иссинского района (Барский пруд).

- Березовая Роща на Пензенском водохранилище (поселок Березовая Роща).

По результатам проб воды на 23 июня специалисты включили в перечень еще 5 мест:

- пляж в Спутнике (Засечное);

- на Суре на улице Сплавной (Ахуны);

- Русеевский пляж (Засечное);

- пруд у больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе;

- ручей Королейка, Белинский.