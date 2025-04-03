Сетевое издание|18+|Четверг|3 апр 2025|22:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе проверили работу маршрутов № 2а, 40 и 414

Печать
Telegram

В Пензе проверили работу сразу нескольких маршрутов общественного транспорта, сообщили в минстрое.

В Пензе проверили работу маршрутов № 2а, 40 и 414

Так, на остановке «Бригадирский мост» в утренний час пик (с 7:00 до 9:00) проинспектировали маршруты № 2а и 414. Контролеры также общались с людьми, чтобы получить полную картину работы транспорта.

В итоге проверяющие пришли к выводу, что на обоих маршрутах временной интервал соблюдается, наполняемость в целом комфортная, чистота в салонах удовлетворительная. «Однако, прислушавшись к обращениям местных жителей, решили, что необходимо продолжить выездные инспекции по данному маршруту, чтобы проверить временной интервал в другое время суток», - отметили в минстрое.

В Пензе проверили работу маршрутов № 2а, 40 и 414

Глава ведомства Александр Гришаев принял участие в мониторинге работы маршрута № 40. Он зашел в салон на остановке «Стадион «Пенза» и во время поездки выслушал мнения пассажиров.

«К перевозчику нареканий у проверяющих не возникло», - отчитались в минстрое.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото минстроя
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте