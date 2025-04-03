В Пензе проверили работу маршрутов № 2а, 40 и 414

03.04.2025 | 21:29

В Пензе проверили работу сразу нескольких маршрутов общественного транспорта, сообщили в минстрое.

Так, на остановке «Бригадирский мост» в утренний час пик (с 7:00 до 9:00) проинспектировали маршруты № 2а и 414. Контролеры также общались с людьми, чтобы получить полную картину работы транспорта.

В итоге проверяющие пришли к выводу, что на обоих маршрутах временной интервал соблюдается, наполняемость в целом комфортная, чистота в салонах удовлетворительная. «Однако, прислушавшись к обращениям местных жителей, решили, что необходимо продолжить выездные инспекции по данному маршруту, чтобы проверить временной интервал в другое время суток», - отметили в минстрое.

Глава ведомства Александр Гришаев принял участие в мониторинге работы маршрута № 40. Он зашел в салон на остановке «Стадион «Пенза» и во время поездки выслушал мнения пассажиров.

«К перевозчику нареканий у проверяющих не возникло», - отчитались в минстрое.