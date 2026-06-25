На Земле происходит слабая магнитная буря

Общество

На Земле происходит слабая магнитная буря
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На Земле наблюдается слабая магнитная буря уровня G1, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в 9:20 четверга, 25 июня.

«Геомагнитное событие началось около полуночи с умеренных возмущений и дошло до уровня бури около 3 часов назад», - уточнили ученые.

На Земле происходит слабая магнитная буря

Причиной происходящего является быстрый рост скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры. По прогнозу, G1 - это пик бури, то есть сильнее она не станет.

Ранее в ИКИ РАН сообщали, что геомагнитная активность в июне будет низкой.

«Солнечная активность на глазах впадает в традиционную летнюю спячку, к которой на этот раз добавляется общая ситуация спада солнечного цикла», - пояснили ученые.

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