На Земле происходит слабая магнитная буря

На Земле наблюдается слабая магнитная буря уровня G1, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в 9:20 четверга, 25 июня.

«Геомагнитное событие началось около полуночи с умеренных возмущений и дошло до уровня бури около 3 часов назад», - уточнили ученые.

Причиной происходящего является быстрый рост скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры. По прогнозу, G1 - это пик бури, то есть сильнее она не станет.

Ранее в ИКИ РАН сообщали, что геомагнитная активность в июне будет низкой.

«Солнечная активность на глазах впадает в традиционную летнюю спячку, к которой на этот раз добавляется общая ситуация спада солнечного цикла», - пояснили ученые.