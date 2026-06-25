В Пензенской области запустили систему мониторинга лесов

Общество

В Пензенской области запустили систему мониторинга лесов
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В Пензенской области создается система дистанционного мониторинга «Лесохранитель». На данный момент закуплено 5 видеокамер, а в 2027-м планируют приобрести еще 10, сообщили в региональном минлесхозе.

Программируемые устройства высокого разрешения делают оборот в 360 градусов каждые 10-12 минут. Это позволяет зафиксировать возгорания на ранней стадии вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Координаты места ЧП и границы пожара уточняются автоматически, после чего в диспетчерскую службу сразу отправляется оповещение.

«Данные видеокамеры установлены, они помогут нам оперативно обнаруживать лесные пожары, минимизировать потенциальный ущерб имуществу, здоровью и жизни граждан», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Как правило, устройства размещают на вышках сотовой связи, мачтах и пожарно-наблюдательных пунктах. Техника обеспечивает обзор в радиусе 20-30 км от каждой точки.

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