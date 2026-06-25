На 5 улицах в центре Пензы отключили воду

В четверг, 25 июня, в Пензе отключили холодную воду в районе пересечений улиц Свердлова и Чкалова с улицами Гоголя и Калинина. Горводоканал сообщил об этом в 12:53.

Без ресурса остались:

- улица Свердлова, 9, 9а, 11, 19, 41а;

- улица Калинина, 4, 46, 74, 76;

- улица Гоголя, 3, 31, 41, 43, 54;

- улица Чкалова, 13, 15, 19/22, 26;

- улица Набережная реки Мойки, 43а, 51.

Воду отключили из-за ремонтных работ на улице Свердлова, 2и.

Ее подачу восстановят после их завершения. Срок Горводоканал не указал.