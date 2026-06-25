Входную группу в парк Белинского сделают в стиле 50-х годов XX века

Общество

Входную группу в парк Белинского сделают в стиле 50-х годов XX века
Печать
Max

В Пензе обновленную входную группу в парк Белинского хотят открыть к 15 августа, рассказала директор учреждения Елена Савельева в четверг, 25 июня.

В планах установить новые двустворчатые ворота, сделать вывеску «Парк Белинского» из отдельных букв, разместить медальон с рельефным профилем и датами 1811 (год рождения литературного критика) и 1911 (год, когда парку было присвоено имя Белинского), отлитыми из бронзы.

Входную группу в парк Белинского сделают в стиле 50-х годов XX века

Входную группу намерены выполнить в стиле 50-х годов прошлого века, пояснила Елена Савельева.

Рядом установят скамейки в ретростиле.

Также предполагается обустроить детскую площадку с резиновым покрытием в районе ПГУ. Игровые элементы будут «научной направленности».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
парк благоустройство ремонт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!