Входную группу в парк Белинского сделают в стиле 50-х годов XX века

В Пензе обновленную входную группу в парк Белинского хотят открыть к 15 августа, рассказала директор учреждения Елена Савельева в четверг, 25 июня.

В планах установить новые двустворчатые ворота, сделать вывеску «Парк Белинского» из отдельных букв, разместить медальон с рельефным профилем и датами 1811 (год рождения литературного критика) и 1911 (год, когда парку было присвоено имя Белинского), отлитыми из бронзы.

Входную группу намерены выполнить в стиле 50-х годов прошлого века, пояснила Елена Савельева.

Рядом установят скамейки в ретростиле.

Также предполагается обустроить детскую площадку с резиновым покрытием в районе ПГУ. Игровые элементы будут «научной направленности».