Клиенты ВТБ могут ставить самозапрет на снятие наличных в банкоматах

10.04.2025 | 13:47

Erid: 2Vfnxw75UYp

ВТБ в рамках развития сервиса самозапретов и ограничений внедрил функционал, который поможет клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на «безопасный счет» через банкомат. Теперь в несколько кликов в ВТБ Онлайн можно установить запрет на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах.

Ранее банк также установил лимиты на суммы по таким операциям. Все это сделало большинство подобных схем неинтересными для мошенников.

Клиенты могут в пару кликов установить запрет на снятие и зачисление денег по QR в банкомате. В разделе «Безопасность» есть сервисы «Защиты от мошенников» - во вкладке «Самоограничения» можно подключить данный функционал. А чтобы мошенники не могли легко это обойти, снять запрет клиент может только лично в отделении банка.

«Чтобы противостоять схемам с использованием социальной инженерии и снятию средств по QR в банкоматах, команда ВТБ сделала возможность самоблокировки этого функционала. В приложении уже можно настроить ряд ограничений и лимитов, которые не позволят злоумышленникам легко вывести средства, даже если им удалось выведать коды для попадания в онлайн-банк. Но по-прежнему очень важно, чтобы клиенты не поддавались панике, когда неизвестные пытаются запугать по телефону, внимательно проверяли ссылки и устанавливали любое ПО только из официальных источников», - отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Лицензия № 1 000.